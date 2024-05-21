قناة عبرية تتحدث عن مكان وجود السنوار وامتلاك حماس لصواريخ بعيدة المدى

ذكرت القناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، يعتقد أن زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لا يزال موجودا في أراضي القطاع، ولم يغادر إلى دولة أخرى.

وأوردت القناة أيضا أن الجيش الإسرائيلي يقدر أنه لا يزال لدى حماس الكثير من الذخيرة في رفح، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى غوش دان – وغزة، فلن يتفاجأوا إذا استخدموا هذا السلاح.

يأتي هذا فيما أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جهته اعتبر القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري أن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".