إعلام غزة الحكومي يدين مجزرة جنين ويوثق جرائم الاحتلال بالأرقام

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقال المكتب الحكومي، في بيان، إن جنود الاحتلال أطلق الرصاص بشكل عشوائي على المارين في الشوارع إثر اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال.

وأضاف أن هذه الجريمة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين حتى الآن بينهم طلاب مدارس ومعلم وطبيب، وإصابة العديد من المواطنين بجراح متفاوتة بينهم الصحفي عمر مناصرة.

وتابع: «هذه المجزرة الجديدة في جنين وما سبقها من اعتداءات لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في مختلف مدن الضفة الغربية، وعدوانه المتواصل في غزة، هو دليل دامغ على العقلية الاجرامية التي تحكم دولة الاحتلال، وإيمانها العقائدي بقتل شعبنا وممارسة الإبادة الجماعية ضده أينما تواجد».

وأشار لما جرى في جنين وقبلها التوغلات والاعتداءات في مختلف مدن الضفة الغربية وارتقاء أكثر من ٦٠٠ شهيد واعتقال نحو ٧ آلاف أسير بالضفة منذ بدء العدوان على غزة.

واستكمل: «كل ذلك يرد على من يحاول قلب الحقائق ويلقي باللوم على شعبنا وانتفاضته للأقصى في أحداث السابع من أكتوبر، فالاحتلال لا يحتاج ذرائع لعدوانه ولا ينتظر مبررات لجرائمه التي يقترفها ضد شعبنا منذ النكبة وما قبلها».



وختم البيان قائلا: «ندعو شعبنا في الضفة والقدس للانتفاض في وجه المحتل، والخروج في مسيرات جماهيرية تنديداً بجرائم جيش الاحتلال ورفضا لاعتداءات المستوطنين، ونهيب برجال الأجهزة الأمنية الاصطفاف إلى جانب شعبهم ومقاومته في وجه إجرام الاحتلال، والقيام بواجب الدفاع عن شعبنا وأرضنا من هذه الاعتداءات المتواصلة».