شهدت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على خلفية منح أموال لممثلة إباحية من أجل عدم تحدثها يوما مشحونا أمس الاثنين، حيث أخلى القاضي قاعة المحكمة من أعضاء هيئة المحلفين والصحافة، كما وبخ شاهدا.

وبدا القاضي خوان ميرشان، غاضبا بصورة واضحة خلال استجواب شاهد الدفاع روبرت كوستيلو؛ لأنه بدا أنه يشكك في سلطة ميرشان.

واستمر كوستيلو، الذي وضعه فريق دفاع ترامب على منصة الشهود للهجوم على مصداقية شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين، في الإجابة على عدة أسئلة عقب قبول ميرشان اعتراض الادعاء.

وقال القاضي لكوستيلو، المدعي الاتحادي السابق، إنه غير مسموح له بالاستمرار في الإجابة على الأسئلة بعد قبول اعتراض الادعاء.

وبعد ذلك، أصدر ميرشان أوامره لأعضاء هيئة المحلفين بالخروج من قاعة المحكمة، وقال لكوستيلو، شاهد ترامب، إنه يريد الحفاظ على اللياقة في قاعة محكمته.

وعندما استمر كوستيلو في تهجمه على القاضي، قال ميرشان غاضبا "هل تحدق بي؟ وبعد ذلك، أمر بإخلاء قاعة المحكمة.

وكشفت نصوص المحادثات في المحكمة أن ميرشان منع التعليق على قرارته، وهدد بإزاحة كوستيلو عن منصة الشهود إذا لم يغير سلوكه.

وسُمح للصحفيين والمراقبين بدخول قاعة المحكمة مجددا بعد دقائق، وتواصل الاستجواب.

وقال محامو ترامب إنهم لا يعتزمون دعوة أي شهود آخرين بعد كوستيلو. ومن المتوقع عقد المرافعات الختامية في 28 مايو الجاري.

وكان مكتب الادعاء العام في نيويورك قد اتهم ترامب بالرغبة في تحسين فرصه في الفوز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016 من خلال دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.