 قتيل و3 جرحى في أعمال عنف أعقبت انتخابات منطقة ساران بولاية بيهار الهندية - بوابة الشروق
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قتيل و3 جرحى في أعمال عنف أعقبت انتخابات منطقة ساران بولاية بيهار الهندية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 10:49 ص

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرون، في أعمال عنف أعقبت الانتخابات في منطقة ساران في ولاية بيهار الهندية، صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، نقلا عن الشرطة.

وقالت الشرطة، إن الحادث وقع في منطقة بادا تيلما، قرب بخاري ثاكور تشوك، حيث اندلعت مشادة بين مجموعتين، تردد إنهما من أنصار حزب بهاراتيا جاناتا وحزب راشتريا جاناتا دال، على خلفية مزاعم بحدوث مخالفات خلال عملية الاقتراع الذي في المنطقة جرى أمس الاثنين، والذي تم إطلاق النار خلاله.

يشار إلى أنه في الانتخابات الهندية التي تجرى على مدار ستة أسابيع، يختار الناخبون مرشحين لنحو  543 مقعدا في الغرفة الأدنى من البرلمان وهي مجلس النواب أو( لوك سابها).

وانطلقت الانتخابات الهندية يوم 19 نأبريل وتستمر حتى أول يونيو، ويتم إعلان النتائج يوم 4 يونيو.  


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