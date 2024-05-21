صحة غزة تحذر من أغذية غير صالحة للاستخدام بالأسواق

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من وجود أغذية غير صالحة للاستخدام بأسواق القطاع، مناشدة المجتمع الدولي بإيجاد آليات تضمن سلامة الأغذية قبل دخولها القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "تليجرام"، إن "الفرق الصحية المختصة التابعة لها لاحظت أثناء متابعتها الميدانية وجود مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام في الأسواق قد تم السماح بدخولها مؤخرا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص"، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب صحية وخيمة على صحة المواطن"، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بـ"ضرورة ايجاد آليات ضابطة تضمن سلامة هذه المنتجات قبل دخولها إلى قطاع غزة".

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.