وزير الري يؤكد حرص مصر الدائم على التعاون مع الدول الإفريقية في إدارة المياه

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية؛ بما ينعكس بالنفع على المواطنين بها.



واستعرض وزير الري، خلال لقائه لوران تشاغبا وزير المياه بدولة ساحل العاج على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بدولة إندونيسيا، مجهودات الدولة المصرية خلال فترة الرئاسة الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

وأشار سويلم إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة في شهر يونيو 2023، والمشاركة في فعاليات أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم في أغسطس 2023، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر 2023، والتي شهدت التعهد بالتزامات جدية فيما يتعلق بالمياه من خلال إعلان نيروبي الذي دعا لتسريع العمل المناخي وآليات التمويل.

ولفت كذلك إلى المشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي جرى تنظيمه في أسبوع القاهرة السادس للمياه، والجلسة التشاورية خلال مؤتمر COP28، ومؤتمر AfricaSan7 الذي عقد في ناميبيا واختتم بإعلان "العمل المتسارع من أجل تحقيق أهداف شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود لتقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بشكل آمن في إفريقيا".



وأضاف: "الآن وقبل أقل من عامين لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025، وأقل من 6 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 فإن علينا العمل بأقصى سرعة لتحقيق أهداف القارة الإفريقية في التنمية المستدامة وصياغة رؤية إفريقيا للمياه بعد عام 2025 وصولاً لتنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063".



وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة ساحل العاج للمشاركة في مبادرة AWARe والاستفادة من مسارات المبادرة المختلفة وتقديم مقترحات للمشروعات ذات الأولوية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.



كما توجه بالدعوة إلى تشاغبا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده في الفترة من شهر أكتوبر 2024، بالتزامن مع استضافة مصر أسبوع المياه الإفريقي التاسع.