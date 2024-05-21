الرياض تستضيف اليوم مهرجان قمة الإبداع بمشاركة مبدعين محليين وعالميين

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر مايو الجاري، مهرجان "قمة الإبداع 2024"، الذي يعد أضخم مهرجان لمجالات الدعاية والإعلان والمجالات الإبداعية في المملكة.

ويمثل المهرجان، الذي سيقام في حي جاكس بالدرعية رمزاً للتميز والابتكار في عالم الدعاية والإعلان والمجالات الإبداعية، ويهدف إلى تسليط الضوء على الإبداع كمُمكِّن لاقتصاد مزدهر واستشرافي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحفل المهرجان، الذي سيقام بشراكه استراتيجية مع وزارة الإعلام، بنخبة من العقول اللامعة من المحترفين والمبدعين على الصعيدين المحلي والعالمي ، وفق ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية اليوم الثلاثاء .

ويشهد الحدث مشاركة كوكبة من المتحدثين البارزين في مختلف مجالات الإبداع والابتكار، إضافة إلى نجوم ومشاهير وصُناع محتوى ومخرجين وممثلين من المملكة والوطن العربي والعالم.