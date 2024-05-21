زاهي حواس عن اكتشاف فرع لنهر النيل بجانب الأهرمات: لا جديد فيما ذُكر

أعلن عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور مارك لينر عالم الآثار، إنه بعد مراجعة بحث إيمان غنيم، وتيموثي رالف، وسوزان أونستين، ورغدة البيهادي، وجاد القاضي، عمرو فاحل، ومحفوظ حافظ، ومجدي عطية، ومحمد إبراهيم، وأشرف خزيّم ومحمد فتحي، الذي أشار إلى أنه تم بناء سلسلة الأهرامات على طول فرع نهر الأهرامات المهجور الآن، تأكد أنه جديد فيما ذكروه.

وقال حواس، إن الكثير طالبوا منا التعليق، حول البحث، لذلك نؤكد على أن نوضح أن معظم ما جاء في هذا المقال يكرر فهماً واستنتاجات سبق الإعلان عنها من قبل.

وتابع بأنه من غير الصحيح أن الباحثين ذكروا: " أنه لم يتم تقديم تفسير مقنع حتى الآن لسبب تركيز هذه الأهرامات في هذه المنطقة المحددة، لذلك يعلم أي طالب مبتدئ في علم المصريات أن أهرامات الدولة القديمة والوسطى تنتمي إلى مقابر غرب منف، العاصمة التقليدية لمصر، وأن الغرب كان اتجاه الموتى.

وأكمل: لقد اقترح علماء المصريات لأكثر من قرن أن فرعاً غربياً من النيل أو قناة على طول مسار قناة الليبيني اتاحت الوصول إلى الأهرامات، وقبل ثلاثة وخمسين عامًا، طور عالم المصريات الفرنسي جورج جوين فكرة فرع غربي من النيل أو قناة تربط الأهرامات ومعابدها الوادي، وعرف هذا الفرع ببحر الليبيني (جوين 1971).

وواصل: لأكثر من قرن، حقق علماء المصريات في فرضية وجود موانئ في نهاية طرق الأهرامات، أمام معابد الوادي، في خلجان طبيعية، مثل خليج أبو صير، وفي أفواه الأودية، مثل حوض خنتكاوس في فم الوادي المركزي في الجيزة، أو حتى أبعد غربًا، مثل الحوض في الوادي الجنوبي في دهشور.

وأشار إلى أنه لأكثر من قرن ناقش علماء المصريات فكرة أن هذه الأحواض يمكن أن تستقبل مياه النيل، على الأقل خلال فترة الفيضان.

وتابع قائلًا: قمنا في الجيزة لسنوات بدراسة موضوع الفرع الغربي لنهر النيل على طول مسار الليبيني وكيف كان يغذي موانئ أهرامات الجيزة، ولقد وجدنا ونشرنا حدوداً ومعالم عن موانئ خوفو وخفرع ومنكاورع، لم تُذكر منشوراتنا نهائياً في هذا البحث.

وأوضح أن المؤلفون تجاهلوا اكتشاف بردية وادي الجرف في عام 2013 التي تتضمن، بين وثائق أخرى، يوميات رجل يُدعى مرر قاد فريقاً لنقل الحجر الجيري بالقارب من المحاجر الشرقية في طرة إلى الجيزة لبناء هرم خوفو، أشار مكتشف البردية، بيير تاليت، إلى الليبيني كعلامة على فرع غربي لنهر النيل، والمسارات الجنوبية التي سلكها مرر ورجاله إلى الجيزة.

كما أغفل الباحثون تماماً هذه المعلومات الجديدة الهامة، ففي عام 1995، عملنا مع مجلة ناشيونال جيوغرافيك لإعادة بناء فرع غربي لنهر النيل على مسار الليبيني عن طريق رقمنة خرائط محددة بمقياس 1:5,000 أنتجتها وزارة الإسكان والإعمار، وأنتجنا عرضًا ملونًا معاد بناؤه لفرع النيل الغربي وهو عملياً نفس الشكل 7 في بحث غنيم وآخرين 2024.

كما أنشأنا نموذجًا مصغّرًا للحوض العميق الذي يميز بقايا قناة النيل الغربية على طول الليبيني. تم نشر الاكتشاف الرئيسي لغنيم وآخرين 2024 بالفعل في ناشيونال جيوغرافيك قبل تسعة وعشرين عامًا (يناير 1995، الصفحة 22).

يبدو أن المؤلفين إما غير مدركين للنقاشات والأبحاث المنشورة بالكامل حول موضوعهم، أو يتجاهلون إلى أي مدى تم مناقشة اقتراحهم في الأعمال الأكاديمية لكي يقدموا نتائجهم كاكتشاف جديد.