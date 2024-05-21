وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تستطيع مجاراة الزيادة السكانية ببناء المستشفيات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن منظومة الصحة في مصر «ضخمة للغاية»، مشيرًا إلى استحالة مواكبة الزيادة السكانية المتسارعة (حوالي 2 مليون نسمة سنويًا) من خلال توسيع المنشآت الصحية لمواكبة الاحتياجات.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC»، مساء الإثنين، أن نسبة عدد الأسرة إلى عدد السكان في مصر أقل من المعدلات العالمية، معقبا:« لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تتوسع في زيادة عدد الأسرة، وبناء مستشفيات بنفس التسارع الذي يحدث في الزيادة السكانية».

وشدد على ضرورة منح المساحة إلى القطاع الخاص والأهلي؛ كي يصبح داعما لمنظومة التامين الصحي، موضحا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تعتمد على دمج منشآت صحية حكومية وخاصة تحت مظلة واحدة، هي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تتحمل تكاليف العلاج الثابتة بنفس الأسعار على جميع مستشفياتها.

ولفت إلى بدء المنظومة بـ 6 محافظات، في حين تستهدف المرحلة الثانية 5 محافظات جديدة، لافتا أنه سيجري تعميمها على جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2032.