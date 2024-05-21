هيئة رقابية: المساعدات البريطانية مازالت ممنوعة بدرجة كبيرة من دخول غزة رغم الجهود

قالت هيئة معنية بالمراقبة على المساعدات التنموية، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، إن المساعدات البريطانية مازالت ممنوعة إلى حد كبير من دخول غزة رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وقالت "اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات"، إن المملكة المتحدة التزمت بدفع مبلغ إضافي يقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني (89 مليون دولار)، لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، وأجرت مناقشات دبلوماسية على مستويات رفيعة، للسعي لتشجيع إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

إلا أن الجيش الإسرائيلي يُخضع قوافل المساعدات لعمليات تفتيش شاملة عند المعابر البرية، لمنع تسليم المواد "ذات الاستخدام المزدوج" التي قد تفيد حماس، أو قد يتم استخدامها كسلاح، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير وصول الشاحنات أو إعادتها، بحسب "اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات".

وقالت الهيئة الرقابية، إنها تلقت تقارير تفيد بأن الفاكهة التي تحتوي على نواة قد تم رفضها، بعد أن تم اعتبارها ذات استخدام مزدوج.