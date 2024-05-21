عبدالمنعم: تشكيل أمانة فنية لكل لجنة بت لإعداد التقارير بالبيانات

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا مع لجان البت الفني المشكلة طبقا للقانون وقرار اللواء محافظ القاهرة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والخاصة بالبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

ووجهت عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء، بالعمل بروح الفريق الواحد لتذليل كل التحديات أمام اللجان العاملة بهذا الملف الهام، لافتا إلى دور هذه اللجان والتي تختص بدراسة وبت كل طلبات التصالح وتقنين اوضاعها المقدمة من المواطنين إلى اللجنة التابعة لكل حي طبقا للقانون ولائحته التنفيذية خلال المدد الزمنية المحددة بالقانون.

وأضافت أنه تم تشكيل أمانة فنية لكل لجنة بت فني تتولي اعداد التقارير من واقع البيانات لدى الجهات الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف.

وأشارت إلي توفير المكان المناسب والجو العام الملائم لانعقاد تلك اللجان من خلال توفير كافة الامكانيات حتى تتمكن من إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل وبما ينعكس في المقام الأول على مصلحة المواطن بتوفير سبل الخدمة اللائقة به وإنجاز خدماته بسهولة ويسر.

وناشدت سرعة التحرك وتشجيع المواطنين للانضمام للمنظومة الإلكترونية بمنظومة التصالح، مشددة على ضرورة اتخاذ خطة عمل محددة لتسهيل الإجراءات وتعريف المواطنين بمميزات القانون الجديد ومنها الموافقة على مشروع قرار يمنح نسبة تخفيض مقدارها ٢٥ % من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري وذلك وفقا لأحلام المادة ٨ من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وشرح كل المستندات وشروط اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية للأحياء مع تضافر جهود كل الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإجراءات من خلال استعراض مراحل الاجراءات بكل مرحلة من مراحل منظومة التصالح من استلام الطلبات إلكترونيا بالمراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة عبر المنظومة مرورا بلجان البت الفني بالأحياء والمنطقة ولجان الفحص مع استعراض مهام كل أعضاء اللجان و الرد على كافة الاسئلة والاستفسارات الخاصة بهذا الشأن مع عقد اللقاءات الدورية والمتابعة المستمرة لعمل اللجان والوقوف على أعمالها أولا بأول.

وشددت عبدالمنعم بتكاتف الجهود للعمل في هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة والتي تلاقي اهتماما خاصا ومتابعة مستمرة لسير العمل ولنسب الإنجاز بكل حي من أحياء المنطقة الجنوبية لتقييم معدلات الأداء وتذليل كل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة وحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.