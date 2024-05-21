محكمة تابعة لطالبان تجلد 10 أشخاص بزعم السرقة في ولايتين أفغانيتين

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قالت المحكمة العليا التابعة لطالبان في أفغانستان اليوم الثلاثاء إنه تم جلد 10 أشخاص علنا تم اتهامهم بالسرقة في ولايتين بالبلاد.

وجاء في بيان إن ثمانية أشخاص مدانين في إقليم نيمروز جنوب غربي البلاد تم جلدهم ما بين 15 إلى 30 جلدة .

وفي ولاية باكتيكا شرقي البلاد،وتم معاقبة مدانين اثنين بالسجن لمدة عام لكل منهما والجلد 30 جلدة، وفقا لبيان منفصل.

وشهدت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان استعادة تطبيق العقوبات الجسدية، بما في ذلك الإعدام والجلد، على جرائم تشمل القتل والسرقة والزنا.

وانتقدت الأمم المتحدة استخدام طالبان العقوبات الجسدية، قائلة إنها تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب،ودعت إلى إنهاء هذه الممارسات.

ورفضت سلطات طالبان الانتقادات، قائلة هذا الشكل من العقوبات يتماشى مع القانون وهو ضروري لضمان الأمن والسلامة للمواطنين.