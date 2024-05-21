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الصين ترسل أربعة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء

بكين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 9:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 9:40 ص

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، الصاروخ الحامل من طراز "كوايتشو-11 واي 4" من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، لإرسال 4 أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء.

وانطلق الصاروخ الحامل التجاري في الساعة 12:15 ظهرا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ودخلت الأربعة أقمار الاصطناعية، ومنها القمر الاصطناعي "ووهان-1" وقمر اصطناعي؛ لاختبار التكنولوجيا بالمدارات المنخفضة للغاية، إلى مداراتها المخطط لها.

وتعد هذه مهمة الإطلاق الـ32 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "كوايتشو".

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