أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قطع العلاقات الدبلوماسية المباشرة مع الأرجنتين، وسحب سفير بلاده من بيونس آيرس.

وأوضح ألباريس في تصريح صحفي الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن بلاده سحبت السفيرة ماريا ألونسو من بيونس آيرس، وأنه لن يكون هناك سوى موظفين للعمل التجاري، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف ألباريس أن بلاده استدعت السفيرة للتشاور في مدريد وأن الأرجنتين ستبقى دون سفير.

وتعود الأزمة بين البلدين إلى بداية مايو الجاري، حين قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، إن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يتعاطى المخدرات ومن المستحيل أن يفوز في الانتخابات.

وعقب هذه الكلمات، أصدر مكتب الرئيس الأرجنتيني بيانا مكتوبا اتهم فيه بشدة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يشير فيها إلى مزاعم الفساد المتعلقة بزوجته.