صواريخ تضرب منشأة نفطية في بلدة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا

تسببت الهجمات الصاروخية على بلدة في منطقة لوهانسك التي تحتلها روسيا في شرقي أوكرانيا في اشتعال النيران في مستودع للوقود، وفقا للسلطات المحتلة.

وكتب ليونيد باسيشنيك، رئيس القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوهانسك، على قناته على تليجرام: "نتيجة لضربة صاروخية بالذخائر العنقودية على سفيردلوفسك، تضررت منشأة لتخزين الوقود ومواد التشحيم".

وأعادت أوكرانيا تسمية البلدة الصغيرة سفيردلوفسك، التي تحتلها القوات الروسية منذ عام 2014، إلى دوفجانسك في عام 2016. ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، تعرضت قاعدة عسكرية روسية أيضا لضربة صاروخية.

وتظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان، وكذلك أيضا مبنى محترقا متعدد الطوابق على طراز الثكنات. ولم تصدر السلطات الروسية على الأرض رسميا أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى.

وتتصدى أوكرانيا لغزو عسكري روسي واسع النطاق لأكثر من عامين. وأطلقت كييف مؤخرا صواريخ على منشآت معالجة النفط ومستودعات الوقود بالإضافة إلى أهداف عسكرية بحتة من أجل عرقلة لوجستيات الجيش الروسي.