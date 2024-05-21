غلق 4 ورش مخالفة بشارع الخليفة الظافر شرق محافظة القاهرة

شن حى غرب مدينة نصر، برئاسة المهندسة سحر عكاشة، حملة بالتنسيق مع إدارة الإسكان والمحال والتموين والطب البيطرى والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد البيئي، لمتابعة أوضاع المحال التجارية والمنتجات المعروضة للجمهور، والتصدى للاشغلات والمخالفات.

وأكدت عكاشة، اليوم الثلاثاء، غلق 3 ورش مخالفة بالعناوين رقم ٣٣ و٤٨ بشارع الخليفة الظافر بنطاق حى غرب مدينة نصر، موضحة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأوضحت رئيس حى غرب مدينة نصر أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الاشغالات من الشوارع وإزالة كافة المخالفات من شوارع الأحياء لإعادة الإنضباط للشارع.

وشددت على رفع الإشغالات من شارع السكة البيضاء وتكثيف الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين، موجهة برفع كل ما يعيق حركة المارة والسيارات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، حفاظًا على المظهر الحضارى للشوارع والميادين.



وأوضحت أن الحى تمكن من رفع الإشغالات الباعة الجائلين بشارع امتداد رمسيس٢ وإيداع المضبوطات بمخازن الحى وتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق الإنضباط.، مشيرة إلى تنفيذ قرار غلق لورشة كاوتش ببلوك ٧٥ مدخل ٣ بنطاق حى غرب مدينة نصر، شرق محافظة القاهرة.