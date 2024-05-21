اليونان: محاكمة 9 مهربين مشتبه بهم في كارثة مقتل مئات المهاجرين عام 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت في مدينة كالاماتا الساحلية باليونان، اليوم الثلاثاءـ محاكمة تسعة مهربين مشتبه بتورطهم في كارثة غرق قارب عام 2023 والتي أودت بحياة مئات المهاجرين في مياه البحر المتوسط.

وتردد أن اشتباكات اندلعت خارج مبنى المحكمة بين الشرطة وعشرات المتظاهرين المدافعين عن حقوق المهاجرين.

ونجا 104 أشخاص فقط من الكارثة التي وقعت في حزيران/ يونيو 2023 جنوب غربي اليونان، والتي يعتقد أنها أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 600 مهاجر.

وقال مكتب المدعي العام اليوناني إن المتهمين تسعة رجال يحملون الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما كانوا على متن السفينة وتعرف الناجون عليهم بوصفهم المهربين.

وقال الدفاع، إن المتهمين كانوا على متن القارب الذي انطلق من ميناء طبرق الليبي.

كما تساءل عما إذا كانت المحكمة اليونانية لها اختصاص في القضية، حيث وقعت الكارثة في المياه الدولية في أحد أعمق أجزاء البحر الأبيض المتوسط.

وأثارت المأساة الجدل، حيث اتهم خفر السواحل اليوناني بالفشل في مساعدة السفينة رغم نداءات طلب المساعدة.