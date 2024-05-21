مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس

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دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند يوم الإثنين إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وطالب وينسلاند الطرفين خلال كلمة في مجلس الأمن الدولي بـ "مضاعفة كل الجهود والعودة إلى طاولة المفاوضات على الفور وبحسن نية".

واعرب وينسلاند عن خشيته من "حدوث الأسوأ على المدنيين المحاصرين في رفح وعلى الرهائن المحتجزين"، في حالة عدم استئناف المفاوضات.

وقال: "للأسف نواجه حافة أخرى لمزيد من الكوارث في غزة وسط محادثات متوقفة بين الأطراف لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار لتوفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للسكان المدنيين"، مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكامل للوسطاء واستعدادها لدعم تنفيذ اتفاق بين إسرائيل وحماس.