قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالص التعازي لأسر ضحايا حادث انقلاب الميكروباص الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى تحريك وزارة الصحة8 سيارات إسعاف لموقع الحادث فور وقوعه صباح الثلاثاء.

وأوضح أن عدد المصابين 10 حالات، تلقت 4 منهن العلاج بالمستشفيات بعد تحسن حالتهن، في حين تلقت 6 حالات الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وأكد «عبد الغفار» ارتفاع عدد الوفيات إلى 11 حالة حتى الآن، مشددا أن عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين آخرين لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مشيرا إلى عدم وجود حصر نهائي لعدد ركاب الميكروباص.

يذكر أن السيارة كانت قادمة من قرية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، متجهة إلى شركة لتصدير الفاكهة بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة مكان عمل الفتيات، وخلال عبور السيارة «معدية أبو غالب» سقطت بالمياه.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو قطع فرامل السيارة أثناء تواجدها أعلى المعدية، علمًا بأن السيارة كانت تقل 26 فتاة جميعهن من محافظة المنوفية.



