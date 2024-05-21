ما مصير إسماعيل هنية عقب قرار الجنائية الدولية؟ متحدث الخارجية القطرية يوضح

أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، موقف الدوحة من قرار المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالسعي لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وخاصة أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، متواجد في قطر.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: «بشكل عام وبالنسبة للإطار الأشمل في سياقه، فإن تحرك المدعي لعام للمحكمة نحو طلب إصدار أوامر قبض أو مذكرات اعتقال، مرتبط بأن ما يحدث من عنف لا يمكن السكوت عليه في المجتمع الدولي بشكل عام».

وأشار إلى أن قطر أكدت رفضها منذ اليوم الأول لاستهداف المدنيين وتجريمه بكل أشكاله، معقبًا: «ليس لنا أن نستبق ما تقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات من قبل المدعي العام، وعندما يصدر قرار عن المحكم سنحدد موقفنا».

وأكد التزام بلاده الدائم بدعم الفانون الدولي، والتزام كل الأطراف بالقانون دون تمييز، وكذلك موقفها الداعم للمساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام.

وأضاف: «من الناحية الإجرائية، فإن قطر حريصة على الالتزام بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي وكل الاتفاقيات التي هي طرف فيها، ونوضح أن الدوحة ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، لذلك من المبكر الحديث عن إجراء مباشر فيما يتعلق بما تداولته وسائل الإعلام أمس».

وفي بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.