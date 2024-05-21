أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، تضامنها مع حكومة وشعب إيران في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد خاصة مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي قدم اليوم، واجب العزاء، لسفير طهران لدى السعودية الدكتور علي رضا عنايتي، وذلك خلال زيارته لمقر السفارة بالرياض.

وأكد الأمين العام خلال تقديمه لواجب العزاء "على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب إيران في هذه الظروف العصيبة"، مجددا "لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل".

وبالإضافة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، لقي أيضا في الحادث وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحمد الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي، حاكم أذربيجان الشرقية، ومهدي موسوي، قائد وحدة الحماية الرئاسية، وأربعة أشخاص آخرين، مصرعهم.