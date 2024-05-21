زيلينسكي ينتقد بطء تسليم مساعدات الدفاع الجوي الغربية

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى على حاجة بلاده الملحة لمزيد من أسلحة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الاثنين إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة الغربية.

وأضاف: "لسوء الحظ، يفتقر العالم الحر إلى السرعة في هاتين القضيتين"، مضيفا أنه بسبب تفوقها الجوي، فإن روسيا قادرة على تدمير المدن والمواقع الدفاعية الاوكرانية بالقنابل المنزلقة".

ووفقا لزيلينسكي، استخدم الروس بنشاط تكتيكات مدمرة على الخطوط الأمامية بالقرب من خاركيف وفي منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا في اتجاه تشاسيف يار وبوكروفسك.

وكان زيلينسكي قد طلب بالفعل تسليم نظامين إضافيين للدفاع الجوي "باتريوت" عدة مرات في الأيام القلائل الماضية.

وقال إن هذا سيوفر حماية أفضل لخاركيف ، التي تعرضت لهجمات متكررة من الجو. والمدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا هي واحدة من أكثر المدن تضررا من الحرب.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت قد تلقت وعودا بالطائرات المقاتلة التي ذكرها زيلينسكي أيضا قبل عام. ومع ذلك، ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن طائرات (إف 16) لم تصل بعد.

ووفقا للخبراء، فإن أوقات التسليم الطويلة عموما للأسلحة من الغرب تسمح لروسيا بالاستعداد للأسلحة الجديدة.