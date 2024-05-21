إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات في باكستان بعد تجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية

أصدرت باكستان، أوامرها بإغلاق المدارس وإرجاء الامتحانات ووضع المستشفيات على أهبة الاستعداد، في ظل موجة الحر الحادة التي تجتاح البلاد، حيث من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة في أوقات النهار 50 درجة مئوية في بعض المناطق، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقد ارتفعت درجات الحرارة بنحو ثمان درجات مئوية فوق المستويات الطبيعية.

وتأتي موجة الحر، الأولى هذا الصيف، عقب هطول أمطار غزيرة وفيضانات أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ أسبوعين، مما يشير إلى أنماط مناخية غير منتظمة.

وقال كبير خبراء الأرصاد ساردار سارفراز، إنه من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة خلال النهار في بعض المناطق بجنوب وجنوب غرب البلاد 50 درجة مئوية خلال موجة الحر التي تستمر أسبوعا.

وأضاف أن هذا سوف يعد العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يمثل خطرا وشيكا على البشر والماشية.

وقال وزير تعليم الإقليم رانا سيكاندير، إن المدارس في إقليم البنجاب سوف تبقى مغلقة حتى 31 مايو الجاري لحماية الأطفال من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقالت رئيسة وزراء الإقليم مريم نواز، إنه تم إصدار الأوامر للمستشفى بالإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون شخص؛ بالاستعداد للتعامل مع تدفق المرضى.