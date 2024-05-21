خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الدولة قامت بإنشاء 1214 مشروعًا صحيا جديدًا على مستوى جميع المحافظات بتكلفة إجمالية بلغت 145 مليار جنيه خلال السنوات الـ 10 الماضية، من بينها 402 مشروع في إقليم الصعيد، بالإضافة إلى 24 مشروعًا في 11 محافظة خلال العام ونصف العام الماضي.
وأكد خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC»، مساء الإثنين، أن قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، يأتي في إطار إدراك الدولة لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، قائلا: «كل قانون طبيعي يكون فيه اختلاف بوجهات النظر.. لا يوجد قانون محل إجماع».
وأوضح أن القانون لا يعني تنصل الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية، بل هو أداة تشريعية يمكن من خلالها تنفيذ فكرة منح القطاع الخاص الفرصة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، لا سيما الاتفاقية التي ستوقع في القريب العاجل مع مركز «جوستاف روسي» بعد صدور القانون من البرلمان.
وأشار إلى نجاح وزارة الصحة في إقناع مركز «جوستاف روسي» الفرنسي، أكبر مراكز علاج الأورام في أوروبا والثالث العالم، بإنشاء فرع له في مصر تحت اسم «جوستاف روسي مصر»، وذلك بعد 8 سنوات من المفاوضات.
وأكد أن «جوستاف روسي مصر» ستقدم خدماتها الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء القادر وغير القادر، مشددا أنه « لأجل أن يكون هناك آلية لتطبيق هذه الاتفاقية كان لزاما يكون هناك قانون يسمح بالتعاون مع هذه المؤسسة، ومن هنا جاءت فكرة قانون التزام حق الانتفاع».