خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن الدولة قامت بإنشاء 1214 مشروعًا صحيا ‏جديدًا على مستوى جميع المحافظات بتكلفة إجمالية بلغت 145 مليار جنيه خلال السنوات الـ ‏‏10 الماضية، من بينها 402 مشروع في إقليم الصعيد، بالإضافة إلى 24 مشروعًا في 11 ‏محافظة خلال العام ونصف العام الماضي.‏

وأكد خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة ‏‎ «CBC»‎، مساء الإثنين، ‏أن قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، يأتي ‏في إطار إدراك الدولة لأهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، قائلا: ‏‏«كل قانون طبيعي يكون فيه اختلاف بوجهات النظر.. لا يوجد قانون محل إجماع».‏

وأوضح أن القانون لا يعني تنصل الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية، بل هو ‏أداة تشريعية يمكن من خلالها تنفيذ فكرة منح القطاع الخاص الفرصة لتقديم خدمات طبية ‏عالية الجودة، لا سيما الاتفاقية التي ستوقع في القريب العاجل مع مركز «جوستاف روسي» ‏بعد صدور القانون من البرلمان. ‏

وأشار إلى نجاح وزارة الصحة في إقناع مركز «جوستاف روسي» الفرنسي، أكبر مراكز ‏علاج الأورام في أوروبا والثالث العالم، بإنشاء فرع له في مصر تحت اسم «جوستاف روسي ‏مصر»، وذلك بعد 8 سنوات من المفاوضات. ‎

وأكد أن «جوستاف روسي مصر» ستقدم خدماتها الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء ‏القادر وغير القادر، مشددا أنه « لأجل أن يكون هناك آلية لتطبيق هذه الاتفاقية كان لزاما يكون ‏هناك قانون يسمح بالتعاون مع ‏هذه المؤسسة، ومن هنا جاءت فكرة قانون التزام حق ‏الانتفاع».‏