محكمة بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على قاتل 3 شباب وسيدة

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قضت هيئة محكمة جنح الزهور، برئاسة المستشار محمد حمدي صادق، في القضية رقم 2544، بالسجن 5 سنوات مع النفاذ بحق الشاب لؤي المتهم بقتل 3 طلاب بجامعة بورسعيد وسيدة، دهسا بسيارته.

تعود وقائع القضية إلى نهار شهر رمضان الماضي، عندما دهس الشاب "لؤي أ ا" 3 شباب طلاب بكلية العلوم جامعة بورسعيد وسيدة، وذلك لسيره بسرعة جنونية، وطرحهم أرضا تحت السيارة، وذلك أمام مبنى كلية العلوم بنطاق دائرة قسم شرطه حي الزهور.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد عبد الله الشامي وعمر شريف ومحمد خميس وهم طلاب بكلية العلوم، والسيدة رضا السيد البدوي، التي كانت تراعي أولادها.

وجهت النيابه للشاب تهمة القيادة برعونة، وعدم مساعدة المجني عليهم وارتكاب مخالفة مرورية.

يذكر أن أهالي الشباب الضحايا رفضوا الحصول على الدية من أهل المتهم.

وقال خميس، والد الشاب الضحية محمد، إنه رفض من الأساس أية محاولة للحديث للحصول على الدية.

وقررت هيئه محكمة جنح الزهور منع حضور وسائل الإعلام من دخول قاعة جلسة المحاكمة، وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واجب العزاء لأهالي الضحايا، كما استقبلهم بمكتبه للتعبير عن مواساته لهم في هذة الفاجعة، واتخذ المحافظ عدة إجراءات فورية وعمل مطبات صناعية بالطريق لمنع وقوع مثل هذا الحادث بساحة ميدان كلية العلوم بحي الزهور.