منظمة الصحة العالمية: نشعر بقلق بالغ بشأن مرضى وطاقم مستشفى العودة المحاصر بشمال غزة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، عن قلقه البالغ بشأن مرضى وطاقم مستشفى العودة المحاصر بشمال غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المستشفى يقع تحت الحصار منذ يوم 19 مايو، ولا يُسمح لأحد بالخروج منه أو الدخول إليه، مشيرًا إلى حصار 148 من الأطقم الطبية و22 مريضا ومرافقيهم داخل المنشأة.

وأشار إلى أن «الطاقم الطبي الموجود داخل المستشفى أفاد بوقوع هجوم إسرائيلي يوم 20 مايو، حيث استهدفت القناصة المبنى، وأصاب صاروخ مدفعي الطابق الخامس، حيث يقع القسم الإداري».

وأوضح أن «فريق منظمة الصحة العالمية زار المستشفى بانتظام في أواخر أبريل الماضي؛ لتوصيل الإمدادات الطبية والوقود، ونقل المرضى ذوي الحالات الحرجة، ونشر فريق طبي للطوارئ لدعم العاملين الصحيين هناك».

ونوه أن الفريق غادر المستشفى يوم 13 مايو بسبب اشتداد الأعمال العدائية، مضيفًا: «نشعر بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى المتبقين وموظفي المستشفى، ونناشد التدخل من أجل حمايتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار».

Al-Awda Hospital in northern #Gaza has been under siege since 19 May, with no one allowed to leave or enter; 148 hospital staff, 22 patients and their companions are still trapped inside.



