السجن 15 عاما لمتهم بقتل شخص بسبب الأطفال في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الثلاثاء، "م.إ.ا"، عاطل، بالسجن لمدة 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل "س.م.م"، وذلك في القضية المقيدة برقم 34511 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بطعن شخص لآخر بسلاح أبيض "مطواة"، ما تسبب في إصابته، وعقب نقله إلى المستشفى فارق الخياة متأثرًا بإصابته.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر خلافات سابقة على مدار 3 أشهر بين المتهم والمجني عليه، حضر الأخير أمام سكن عائلة الأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب الأطفال، وخلافات الجيرة، ثم انصرف.

وأضافت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود العيان، أنه وفي يوم الواقعة، بحث المتهم عن المجني عليه، وعند مشاهدته حدث مشاجرة بينهما.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وعلى أثر ذلك أخرج المتهم من ملابسه سلاح أبيض "مطواة"، وسدد به للمجني عليه 3 طعنات نافذة في الصدر والفخد، فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، لكنه فارق الحياة، عقب ذلك، متأثرًا إصابته.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، أظهرت التحريات أن المتهم مسجل خطر تحت رقم 15/795 فئة "ب" فرض سيطرة، وملفه يتضمن 45 قضية "ضرب، وأسلحة بيضاء، ومخدرات"، ويحمل اسم شهرة "الإسرائيلي".

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع تحركات المتهم، تم إلقاء القبض عليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: خالد محمد عبدالفتاح أبورزقة، وزين العابدين عبدالمنصف حسن، وحسام علي عبدالشكور، وسكرتير محكمة الجنايات، كريم الجنادي.