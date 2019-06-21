اعتداء لفظي وتهديد لاثنين من حاخامات اليهود في هامبورج شمالي ألمانيا

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تعرض اثنان من حاخامات اليهود لاعتداء بالبصق والتهديد في سوق أمام مجلس مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن الجاني يبلغ من العمر حوالي 45 عاما.

وأكدت الجالية اليهودية اليوم الخميس حدوث الاعتداء على اثنين من حاخامات اليهود بالولاية هما شلومو بيستريتسكي وعضو مجلس إدارة الجالية اليهودية إليعازر نوي اللذين يبدو من ملابسهما انتماؤهما اليهودي بجلاء.

ووصف بيستريتسكي لطبعة صحيفة "هامبورجر آبندبلات" المسائية على خدمة (أون لاين) تفاصيل الاعتداء قائلا إنه كان عائدا هو وزميل له من لقاء مع رئيس المدينة بيتر تشينتشر عندما حياهما رجل بقوله "شالوم" ثم قال شيئا كأنه تهديد، فاستدارا نحوه.

وقال بيستريتسكي: "في هذه اللحظة أبرز الرجل شيئا من تحت قميصه، بدا كأنه سكين وبدأ يوجه إلينا تهديدات لفظية".

وقالت الصحيفة إن المهاجم سحب قداحة وأشعل شعلة وتوجه بها نحو الشخصين وبدأ في توجيه إهانات لهما والبصق عليهما.

ووصف رئيس المدينة تشينتشر الواقعة بأنها "جريمة مشينة معادية للسامية".

ويرجح أن يكون المهاجم شخصا مغربيا يعيش في ولاية سكسونيا السفلى.

وتقول تقارير غير مؤكدة إن علامات الاضطراب النفسي تبدو عليه.

وقالت الشرطة إنه بعد الهجوم بالبصق تصرف الرجل بعدوانية ولم يستجب لأوامرها.

وأضافت الشرطة أنه ظل يبصق حوله ما أدى إلى استخدام الشرطة واقيا من البصق، وتم الإفراج عنه بعد إتمام الإجراءات الشرطية نظرا لعدم وجود مبرر لاحتجازه، ويتولى أمن الدولة التحقيق.