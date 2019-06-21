طالب يجني ثمن تذاكر حضور مباريات كأس الأمم مستعينا بمجسم وجه صلاح

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في إفريقيا والعالم نحو مصر التي تستضيف بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، ووسط تحضيرات جميع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية الأهم والأكثر شعبية على مستوى القارة السمراء، هناك تحضيرات من نوع آخر بين المصريين؛ إذ ينتشر بائعي الأعلام والشارات التشجيعية في الميادين العامة وعلى الطرق المؤدية إلى استاد القاهرة، حيث أقيمت أولى مباريات البطولة في أجواء حماسية، فلهؤلاء الباعة مآرب أخرى في تلك المناسبة الرياضية المهمة، إذ يعتبرونها موسم تجاري من شأنه أن يفتح أمامهم باب رزق إضافي.

لكن مشهد الباعة المترجلين الذي يعد مألوفًا بدا هذا العام بشكل أكثر حضارية؛ فمن بين هؤلاء الباعة برزت فئة جديدة من طلاب الجامعات والمرحلة الثانوية، كان ضمنهم أحمد مصطفى الطالب الذي لم يتجاوز الـ19 عام، والذي قرر بيع مجسم لوجه محمد صلاح حتى يتمكن من جني ثمن تذاكر حضور مباريات البطولة كافة.

راودت أحمد الذي لا يزال يدرس، في الصف الرابع بإحدى مدارس التعليم الثانوي الفني بقسم تشييد السفن، هذه الفكرة بعد إطلاعه على أسعار المباريات، ولحرصه الشديد على حضورها من المدرجات والذي وصفه بـ«الشعور المختلف تمامًا»، قرر جني ثمن حضور المباريات له، وربما لأفراد أسرته من خلال بيع هذه الشارات التشجيعية، وحتى يتمكن من ذلك استعان بصنع مجسم لوجه اللاعب الأبرز والأكثر شعبية محمد صلاح.

قال أحمد إنه قرر بيع هذه المجسمات والشارات التشجيعية، بعد أن صنعها بالتعاون مع أصدقاءه، بأسعار رمزية تبدأ من عشرة جنيهات وتنتهي بالأربعين جنيهًا، مؤكدًا أن أهدافه من بيعها ليست تجارية فحسب، إنما أراد جني أسعار تذاكر حضور المباريات لحرصه على حضورها جميعًا ولفهمه لأهمية دور المشجعين على مجريات تلك المباريات، التي يرى أن تكلفتها باهظة نسبيًا أو على الأقل قد لا تتناسب مع الطبقة التي ينتمي لها؛ فهو أخ لخمسة أبناء يعولهم أب ذا وظيفة حكومية، وإلى جانب هذه الهدف الاقتصادي لديه أهداف أخلاقية أيضًا؛ إذ يدعو من خلال هذا العمل الباعة والمشجعين للتحلي بمشهد حضاري يليق باستضافة مصر للبطولة.

راعي أحمد وزملائه أن تناسب هذه الوسائل التشجيعية جميع الأعمار والفئات ابتداءًا من الأطفال الذين صنعوا لهم شارات يرتدونها على رؤسهم أو صافرات، مرورًا بالشباب أبناء جيله والذي أعد لهم مجسم لوجه محمد صلاح «بطل جيلهم»، ووصولًا إلى فئة كبار السن الذين يقدسون حمل علم مصر، لعلمه أن الجميع شركاء في شغف التشجيع من داخل المدرجات.

أما عن اختياره لمحمد صلاح دون غيره من لاعبي المنتخب لصنع مجسم لوجه، فهو يرى أنه ليس اللاعب الأهم والأكثر شعبية على المستويين الإفريقي والعالمي فحسب، إنما يعتبره رمزًا يجب أن يقتدي به كثيرين من أبناء جيله، إذ بدأ مسيرته الرياضية من مستويات متواضعة وصولًا إلى حمله ألقاب عالمية.

وإلى جانب دعوته شباب جيله للاقتداء بمحمد صلاح، الذي يراه نموذجًا للكفاح والإصرار يرى أحمد أن على شباب جيله الاعتماد على الذات والنهوض بها، كما دعا لاعبي المنتخب المصري للتحلي بالمسؤولية تجاه الجماهير العريضة التي تأمل أن تكمل مصر المسيرة وصولًا لحصولها على البطولة، وأن يكثفوا جهودهم لإسعاد هذه الجماهير التي تعول عليهم.