الجمعة 21 يونيو 2019 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بالعقوبات جراء تنقيبها عن الغاز قبالة قبرص

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 10:06 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 10:06 ص

هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وأدان الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أنشطة الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة.

وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد لوقف مثل هذه الأنشطة".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت كلا من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة ضد تركيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك