الخارجية توفد لجان فنية إلى المصريين بالخارج لاستخراج بطاقات الرقم القومي

أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم (الجمعة) أنه تم إيفاد لجان قانونية وفنية من قبل المصلحة إلى بعض البعثات المصرية في الخارج ، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وقال مساعد وزير الخارجية، إن إيفاد هذه اللجان يأتى في ضوء ما أفادت به تلك البعثات من تلقيها العديد من الطلبات من أبناء الجالية المصرية من المقيمين في دائرة الاختصاص بشأن الرغبة في استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، والتي تعد من المستندات اللازمة لاستخراج وتجديد جوازات السفر المميكنة.

وأضاف أنه يتواجد حالياً لجان قانونية وفنية بعدد من البعثات بالخارج في كل من السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي (إعتباراً من 9/6/2019)، السفارة في عمان بالأردن (إعتباراً من 10/6/2019)، القنصلية العامة في باريس (إعتباراً من 14/6/2019)،السفارة في بيروت (إعتباراً من 15/6/2019)،القنصلية العامة في لوس أنجلوس ومدينة سياتل (إعتباراً من 15/6/2019).

وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضاً على إيفاد مأموريات إلى كل من القنصلية العامة في جدة والقنصلية في الرياض (إعتباراً من 23/6/2019)،السفارة في واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك (إعتباراً من 26/8/2019)،القنصلية في الكويت (إعتباراً من 1/9/2019).

وأكد السفير هاشم أن وزارة الخارجية ممثلة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لا تألو جهداً في إيلاء الرعاية اللازمة لكافة أبناء الوطن في الخارج.