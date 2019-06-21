نمو قطاعي الخدمات والتصنيع في فرنسا الشهر الجاري على نحو يفوق التوقعات

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أفادت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة بأن القطاع الخاص في فرنسا حقق معدلات نمو تفوق التوقعات في يونيو الجاري، حيث سجل أسرع وتيرة للنمو منذ نوفمبر الماضي.

وأفادت مؤسسة "أي.إتش ماركت" للدراسات الاقتصادية بأن مؤشرها لمديري المشتريات ارتفع من 2ر51 نقطة في مايو إلى 9ر52 نقطة في ونيو الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه الزيادة، التي فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين، تمثل نموا بنسبة 3ر0 بالمئة خلال الربع الثاني.

ونقلت "بلومبرج" عن إليوت كير، المحلل الاقتصادي في "أي.إتش ماركت" القول: "القطاع الخاص الفرنسي حافظ على اتجاه الزخم الصعودي مع نهاية الربع الثاني، ليسجل بذلك الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في أنشطة قطاع الأعمال".

وأسهم قطاعا الخدمات والتصنيع في تحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو.

وأضاف كير: "شركات تقديم الخدمات استمرت في تسجيل معدلات نمو ثابتة في التوظيف، فيما سجل قطاع التصنيع أعلى معدل توظيف خلال عام تقريبا".