مقتل قائد كتيبة في الحشد الشعبي وإصابة 3 من عناصر الكتيبة خلال عملية أمنية شرقي تكريت

أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بمقتل قائد كتيبة في الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة من عناصر الكتيبة أثناء عملية أمنية شرقي تكريت، التي تقع على مسافة 170 كيلومترا شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال زهير عوني الشمري من عمليات الحشد الشعبي إن" عبوة ناسفة انفجرت عصر اليوم، خلال قيام مجموعة من عناصر لواء 52 للحشد الشعبي بعملية تفتيش روتينية على الطريق بين تكريت وطوزخورماتو، مما أدى إلى مقتل عمر ادريس آمر الفوج الرابع قوات خاصة من اللواء وثلاثة من عناصر اللواء بجروح متفاوتة".

وأضاف أن"القوة تمكنت من تفجير عدد من الأوكار والاستيلاء على أسلحة متوسطة وخفيفة وتجهيزات غذائية وعسكرية".

وما زالت المناطق بين تكريت وطوزخورماتو تحتضن أعدادا من عناصر داعش خاصة في جبال حمرين ومناطق الشاي ومطيبيجه ولم تتمكن القوات العراقية من تطهيرها بالرغم من خوضها معارك عدة في هذه المناطق.