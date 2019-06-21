التحالف العربي: أطلعنا مبعوث أمريكا على السلاح الذي وفرته إيران للحوثيين

قال قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، إنه تم إطلاع المبعوث الأمريكي للملف الإيراني، على بعض الأسلحة والمعدات التي وفرها النظام الإيراني للميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية ، حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية.

وشدد المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، اليوم الجمعة، - في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش زيارته للرياض، على ضرورة مواجهة الجهود الإيرانية لاستخدام أذرعها في المنطقة والتي تهدف إلى استهداف المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.