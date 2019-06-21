محافظ الإسكندرية يوجه الشكر لفريق العمل المشارك في تنفيذ استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، أن جميع أجهزة المحافظة منذ بدء الاستعدادات لبطولة كأس الإمم الأفريقية عملت كفريق واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر المتوسط أمام أهلها وزوراها خلال أيام البطولة.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم، حيث يشارك في هذه الدورة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنطلق بعد قليل مراسم افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال 2019، على استاد القاهرة الدولي حيث يواجه المنتخب المصري مستضيف البطولة، بعد قليل، نظيره زيمبابوي في أولى مباريات البطولة.

وقال قنصوة - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - إنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتخطيط وتجميل وتشجير الشوارع وتركيب البلدورات ودهانها ، وتطوير استاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به على أكمل وجة وذلك بفضل فريق من التنفيذيين والاستشاريين والشركات المنفذه لأعمال التطوير ومتطوعين ومجتمع مدني ومجتمع أعمال، عملوا بجد وجهد كبير لإنجاز الأعمال.

ووجه المحافظ الشكر و التقدير لكل من ساهم في تنفيذ أعمال التطوير استعدادا للبطولة وعمل بجهد وكد لإتمام كافة الأعمال خلال وقت قياسي، مؤكدا لجموع الشعب السكندري أن جميع أجهزة المحافظة ستظل تعمل ليل نهار بنفس المنهج في الشوارع الرئيسية للمدينة.

وأضاف قنصوة، أنه سيتم البدء في تطوير 10 مناطق سكنية كبيرة خلال الفترة القصيرة القادمة بعد الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية لأعمال التطوير بها وذلك لاستعادة المدينة التي تمنيناها دوما و لتكون في مصاف المدن السياحية العالمية وتستعيد مكانتها التي تليق بها مرة أخرى.