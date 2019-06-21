رئيس موزمبيق يصل القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال بين البلدين

وصل إلى القاهرة، اليوم الجمعة، فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق ، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسئولين ، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما يشارك الرئيس الموزمبيقي في فعاليات منتدى الأعمال المصرى - الموزمبيقي ، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وكان في استقبال فيليبي المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، وأعضاء من سفارة موزمبيق بالقاهرة.