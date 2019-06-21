عبد العزيز قنصوة: أعمال التطوير تهدف عودة الشكل الجمالي المعروف عن الإسكندرية

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة عملت على تطوير عدة مناطق بالإسكندرية ضمن خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «سي إم سي»، مساء الخميس، أن أعمال التطوير في المحافظة تهدف إلى عودة الإسكندرية لشكلها الجمالي المعروف عنها، كونها مدينة «أورومتوسطية»، وتميل للطابع الأوروبي.

وأوضح أنه تم تطوير منطقة الاستاد والشلالات، ومداخل المدينة، وكورنيش الإسكندرية، ومحطتي الرمل ومصر، معقبًا: «تم إزالة الأسوار الموجودة، عدا الخاصة بالنوادي والتي يوجد لها حق انتفاع، وتم التعاقد على النوادي والكافيهات الجديدة بنظام التوسع الرأسي وليس الأفقي لعدم حجب الرؤية عن الجمهور».

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نموذج التطوير الخاص بالبطولة الأفريقية، المحافظة بأكملها لعودة المحافظة لإعادة شكلها التراثي المعروف، وسيتم البدء بمحطة الرمل ومنطقة سعد زغلول.

وتستضيف مصر بدءً من الغد 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.