نائب محافظ السويس: استقبال الفرق المشاركة في «أمم إفريقيا» بالسمسمية

قال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «سي إم سي»، مساء الخميس، أن المحافظة استقبلت 4 فرق مشاركة في بطولة إفريقيا، أمس بحفاوة بالغة وشهد الاستقبال الفلكلور الشعبي «السمسمية» ذلك التراث المعروف عن المحافظة.

وتابع: «تم تسكين اللاعبين في الفنادق المخصصة لهم، واستضافة البطولة في أي محافظة فرصة جيدة لها، حدث عالمي يزيد من السياحة المصرية»، لافتًا إلى التطورات التي شهدتها المحافظة خلال الشهور الماضية استعدادًا للبطولة.

وتستضيف مصر بدءً من الغد 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.