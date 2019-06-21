طيران الإمارات تغير مسار رحلاتها تبعا للأوضاع الراهنة

أعلنت شركة"طيران الإمارات"،التى تتخذ من مطار دبي مقرا لها، اتخاذ تدابير احترازية لمواكبة الأوضاع الراهنة فى المنطقة.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الجمعة إنه "نظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت الناقلة إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن أي مخاطر محتملة".

وأضاف المتحدث في بيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية، فيما يخص عملياتنا الجوية، وسنقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات"، مشيرا إلى أن "تغيير مسار الرحلات ترك آثاراً طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات".

وتابع:"نؤكد دائماً أن سلامة ركابنا، وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق".