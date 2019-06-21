موسكو تحذر واشنطن من الخطوات المتهورة تجاه إيران

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن خطر النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال موجودا، وأن موسكو تدعو واشنطن للتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة.

وقال ريابكوف للصحفيين، "أغلب الحرائق في الشرق الأوسط بدأت بسبب خط أشعلته واشنطن. وخطر النزاع ما زال قائما، ونحن ندعو مرة أخرى الشخصيات المسؤولة إذا كانوا موجودين في واشنطن بالتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك الروسية .

وأضاف ريابكوف: "الولايات المتحدة تتعمد اتباع نهج تصعيد الموقف. إنها تثير الموقف وتدفعه إلى هاوية النزاع المفتوح".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر أمس الخميس من أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران سوف تكون "كارثية على المنطقة".

وتأججت التوترات القائمة بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران عقب اعلان الاخيرة عن اسقاط طائرة مسيرة أمريكية دخلت مجالها الجوي أمس الخميس.

ومن جانبها، اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها اسقطت الطائرة في المجال الجوي الدولي.