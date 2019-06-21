محافظ الشرقية يشاهد أولى مباريات كأس أمم إفريقيا وسط الجماهير

حرص الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الحضور وسط ألاف الجماهير من قرى ومدن المحافظة؛ وذلك لمشاهدة أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية بنادي الشرقية، بمدينة الزقازيق، رافق المحافظ لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية و عدد من نواب البرلمان ومديري المديريات.

أشاد المحافظ، بالتنظيم الجيد لللبطولة، والحفل المميز الذي أبهر ضيوف مصر الكبار من مختلف دول العالم و القارة السمراء لتظهر مصر بالمظهر المشرف وتعود لمكانتها الطبيعية بين دول العالم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير الذين جاءوا من محافظات مصر؛ لمشاهدة احتفالية بطولة كأس الأمم الأفريقية و والوقوف بجانب المنتخب الوطني في مباراته الافتتاحية أمام منتخب زيمبابوي.

وكان محافظ الشرقية قد وجه مدير مديرية الشباب بالتأكد من جاهزية جميع مراكز الشباب والأندية المختلفة في نطاق المحافظة، وتزويدها بشاشات عرض كبيرة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019؛ وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الشباب والمواطنين والاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصري، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز فرق الانتشار السريع والاستعداد التام للتعامل مع أي حالات طارئه على مستوى المحافظة أثناء إذاعة المباريات.