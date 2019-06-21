«مياه دمياط» تنظم حملة «كل نقطه بتفرق» في قرية الرياض

قال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي بدمياط، إن فريق التوعيه بالشركة نظم قافلة مائية بقرية الرياض والعرايضة مركز كفر البطيخ يومي الأربعاء والخميس 19 و 20 يونيو، تحت عنوان "كل نقطه بتفرق" شارك فيها كل أجهزة الشركة من المعمل المتنقل، لأخذ عينات المياه للاطمئنان على جودتها ومسؤولي شبكات المياه، والصيانة والقطاع التجاري.

وشارك من الجهات الخارجية الأوقاف والأعلام والصحة وتنظيم الأسرة والمرأة والبيئة والتربية والتعليم، وتضمنت فاعليات القافله ندوات من السادة الحضور عن كيفيه ترشيد استهلاك المياه، وطرق المحافظة عليها وكذلك الاستخدام الآمن للصرف الصحي.

كما تم عمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وذلك للتغلب على مشاكل المياه البسيطة، والتي غالبًا ماتحدث بكل منزل، وورشة فنية لطلبة وطالبات مدرسة العاشر من رمضان، لتعريفهم بالفرق بين السلوك الصح والخطأ في استخدام المياه.

وفي نفس السياق، استقبلت القافلة شكاوى المواطنين بكل مايتعلق بالمياه والصرف الصحي، وتم العمل علي حلها وتعريف الحضور بٱهمية الخط الساخن.