مدرب الكاميرون يشيد بتأهل فريقه لدور الستة عشر بكأس العالم للسيدات

أعرب آلان دجيومفا مدرب منتخب الكاميرون للسيدات عن سعادته البالغة بتأهل فريقه لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا، عقب فوزه 2 / 1 في الوقت القاتل على منتخب نيوزيلندا اليوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في البطولة.

وحصد منتخب الكاميرون أول ثلاث نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، خلف منتخبي هولندا وكندا، فيما ظل منتخب نيوزيلندا قابعا في المؤخرة بلا نقاط.

وصعد المنتخب الكاميروني للأدوار الإقصائية، بعدما تواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بدور المجموعات.

وقال دجيومفا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "أعرف الفتيات عن ظهر قلب. لقد أمضينا عشرة أعوام معا. أعرف نقاط قوتهن وضعفهن. أتحدث إليهن هنا وهناك".

أوضح المدرب الكاميروني "أعلم أن اللاعبات تلقين ضربة موجعة بهدف التعادل الذي أحرزه المنتخب النيوزيلندي، لكن احتفظن برؤوسهن عالية، وواصلن التركيز وبذلن أقصى الجهد حتى أحرز الفريق هدف الفوز في الوقت القاتل".

وبادر منتخب الكاميرون بالتسجيل مع مطلع الشوط الثاني، قبل أن يتعادل نظيره النيوزيلندي قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق، غير أن اللاعبة أجارا نشوت سجلت هدف الفوز القاتل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتمنح الفريق بطاقة التأهل للدور الثاني.