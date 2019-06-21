فضل: سنحصل على أكبر عائد في تاريخ كأس الأمم

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن مصر ستحصل على نسبة عوائد أكبر من التي حصلت عليها الجابون في بطولة الأمم السابقة، بنسبة تصل من 25 % إلى 30 %.

وأوضح فضل في تصريحات تليفزيونية، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، أن مصر ستحصل على أرباح بيع تذاكر البطولة كاملة، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على أن تحصل الدولة المستضيفة على نسبة 20 % من كافة عوائد البطولة.

واستكمل فضل حديثه، "مقاعد الاستاد لن تكون بالأرقام، سوى في مدرجات المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى، وذلك لضيق الوقت قبل الافتتاح".

وأشار "تم استقطاع جزء من مدرجات الدرجة الأولى يمين ويسار، لتضاف إلى مقاعد المقصورة الرئيسية، لتزيد مقاعد الشخصيات الهامة إلى 1900 مقعد".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويلتقي المنتخب الوطني، في تمام العاشرة مساء اليوم، مع نظيره الزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم.