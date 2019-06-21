الجيش الألماني يتسلم طائرة استطلاع جديدة من طراز إيرباص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة طائرة استطلاع جديدة للجيش الألماني من شركة "لوفتهانزا" في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

ومن المقرر استخدام الطائرة من طراز إيرباص (إيه 319) اعتبارا من العام المقبل في طلعات استطلاعية فوق "السماء المفتوحة".

يُذكر أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول معاهدة وارسو اتفقت عام 1992 على إجراءات للرقابة العسكرية المتبادلة.

وقالت فون دير لاين اليوم الجمعة إن ألمانيا تبعث بإشارة عبر هذه الطائرة الجديدة، وقالت: "نريد إنعاش جهود الحد من التسلح على مستوى العالم في ظل هذه الأوقات الصعبة".

وذكرت الوزيرة أن إيرباص (إيه 319) من "أحدث منصات المراقبة لهذه المهمة" بتقنيتها ومداها الكبير وطاقمها المدرب على أفضل نحو.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة تقطع مدى كبيرا للغاية، وتسمح بطلعات تغطي مساحة بحجم روسيا دون الاضطرار للهبوط، كما تعتبر أول طائرة من هذا النوع مزودة بتقنيات أشعة تحت الحمراء المسموح باستخدامها في الرقابة وفقا للاتفاق المبرم بين الشرق والعرب.