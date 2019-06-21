رؤساء أركان بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي يبحثون الوضع في آسيا الوسطى

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن رؤساء الأركان العامة لبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي بحثوا اليوم الجمعة الوضع في آسيا الوسطى .

وقال جيراسيموف للصحفيين: " لقد تبادل الوفود أثناء الاجتماع وجهات النظر حول تطور الوضع العسكري والسياسي وطبيعة التحديات والتهديدات، التي تواجه الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وناقشوا أيضا تحسين عمل قوات الردع الجماعي السريع التابعة للمنظمة".

وأضاف :" أن الاجتماع ناقش كذلك مشاركة جنود الدول أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى المقررة في عام 2020".

يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة في مايو عام 1992 من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي حاليا، بعد تعليق عضوية أوزبكستان فيها، كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان .