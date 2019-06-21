مدرب نيوزيلندا يأسف للخروج المبكر من كأس العالم للسيدات

أعرب توم سيرماني مدرب منتخب نيوزيلندا للسيدات عن أسفه لخروج فريقه من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا.

وخسر المنتخب النيوزيلندي 1 / 2 أمام نظيره الكاميروني اليوم الخميس في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالمونديال، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى هزيمته الثالثة على التوالي.

وقال سيرماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة "لقد كانت مباراة رائعة للغاية، مباراة مذهلة حقا يجب مشاهدتها.. لكنني محبط من بعض الأمور التي حدثت والأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالفشل، رد مدرب نيوزيلندا قائلا "ينتابك دائما شعور بالفشل عندما لا تفوز بالمباريات. لا أعتقد أن كلمة الفشل هي الكلمة الصحيحة. لقد واجهنا فرقا أفضل منا قليلا.. مثل منتخب هولندا وكذلك منتخب الكاميرون اليوم".

أضاف سيرماني "ينبغي علينا عدم النظر للخلف. سوف نتطلع إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة وسنحاول تحقيق نتائج أفضل".