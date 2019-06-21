حزب المعارضة في غانا يتهم الرئيس باستخدام مطار لحسابه فقط

اتهم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي في غانا، الثلاثاء، الرئيس الغاني نانا أكوفو باستخدام مطار "وا" لحسابة فقط، حسبما ذكر موقع "ghana.w".

وقال حزب المؤتمر الوطني الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، إن المطار تحول إلى مركز سياحي يستخدمه الرئيس فقط، وهو الأمر الذي نفاه نائب الرئيس، الدكتور ماهومودو بوميا، واصفا اياه بالخطأ الكاذب.

وأضاف الموقع أن مسؤول الاتصال الإقليمي في Upper، ذكر قبل بضعة أيام أن مطار "وا" أصبح موقعًا سياحيًا وأنه لم يفتح إلا للرئيس نانا ونائبه.

من جانبه كشف مدير الاتصالات في المنطقة الغربية العليا، بوكاري علي، في بيان أن الرئيس الغاني السابق، جون دراماني ماهاما، طار إلى المنطقة مؤخرًا واستخدم المطار ولم يكن وقتها رئيسا، على عكس ادعاءات حزب المؤتمر انه أصبح موقعا سياحيا مفتوحا فقط للرئيس ونائبة.

واتهم علي حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، بأنه يزدهر على الاشاعات وينشر انصاف الحقائق، وفي معظم الأحيان الأكاذيب الصريحة.

وذكر أنه قبل بضعة أيام ذهب بعض أعضاء الحزب إلى شوارع "وا" للتظاهر ضد ما وصفوه برفض الحكومة لفتح المطار أمام حركة السير، مشيرًا إلى أن التظاهرة جاءت بعد يوم من عقد الوزير بن صالح حافظ، مؤتمراً صحفياً، لإطلاع الناس في المنطقة على جهود حكومة الرئيس نانا في تحقيق التنمية خلال العامين الأخيرين".