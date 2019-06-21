ضبط 59 قضية تموينية وتنفيذ 1550 حكما قضائيا في حملة أمنية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بالمنيا حملة واسعة أسفرت عن ضبط 59 قضية تموينية متنوعة.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن المنيا اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ 1550 حكما قضائيا، فضلا عن ضبط 6 قطع سلاح بدون ترخيص و11 طلقة متنوعة.

وفي مجال المرور، تم تحرير 3888 مخالفة مرورية متنوعة، وفي إطار الحملة المقررة لتوقيع الفحص الطبي على سائقي الطرق السريعة لبيان تعاطي المواد المخدرة تم فحص 66 عينة أسفرت عن إيجابية 5 حالات.

وفي مجال المرافق، تم رفع وإزالة 501 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين، كما تم ضبط 29 مخالفة على نهر النيل وضبط 15 مخالفة مسطحات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.