«الشباب والرياضة»: انتهينا من كافة الاستعدادات اللازمة لبطولة أمم إفريقيا

•1500 مركز تابع للشباب والرياضة يذيع مباريات الطولة

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الاستعدادات كانت تسير في اتجاهين الأول خاص بتجهيزات الاستادات التي تستضيف البطولة، والثاني بمراكز الشباب التي ستذيع البطولة من خلال الشاشات العملاقة، لافتًا إلى أن هناك 1500 مركز على مستوى الجمهورية.

وتابع: «تم تجهيز الاستادات في 6 أشهر استعدادًا للبطولة، وتم تطوير واجهة استاد القاهرة، والمداخل والمخارج الخاصة، وكافة المرافق وأرضية الملعب وفقا لأحدث المواصفات العالمية»، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبطولة بشكل خاص وبالرياضة المصرية بشكل عام.

وأشار إلى زيارة الرئيس السيسي لاستاد الدفاع الجوي، ولقاء اللاعبين، وزيارة خاصة لاستاد القاهرة للاطلاع على آخر التطورات، معقبًا: «من المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح الذي سيشاهده أكثر من 2 مليار، وهذه البطولة الأهم ورقم 3 على مستوى العالم، وتتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي».

وتستضيف مصر بدءً من الغد 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الإفريقية وتقع مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.